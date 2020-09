Stiri pe aceeasi tema

- Un sobolan african marsupial antrenat sa detecteze mine terestre in Cambodgia, a doua cea mai afectata tara dupa Afganistan de acest tip de arme, a fost decorat vineri cu medalia de aur pentru ''curaj si devotament'', transmite EFE, potrivit Agerpres. Magawa, un sobolan african urias, in varsta de…

- Magawa este un "Șobolan erou" și este cel mai faimos exemplar de acest tip dresat de catre organizația belgiana APOPO. De cand și-a inceput activitatea, Magawa a descoperit 39 de mine antipersonal și 28 de dispozitive explozive, eliberand o suprafața de 141.000 de metri patrați, echivalentul a 20 de…

