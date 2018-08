Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui impact produs intre doua masini, pe DN 67, in localitatea Balești, judetul Gorj, dupa o depasire neregulamentara, potrivit Mediafax. Accidentul rutier a avut loc in noaptea…

- Cinci persoane au ajuns, duminica, la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN 68, pe raza localitatii Vama Marga, informeaza Agerpres.ro Accidentul s a produs din cauza unui conducator auto, care nu a pastrat o distanta suficienta fata de cel dinaintea sa, iar, pentru a evita o ciocnire fata…

- Cel putin 17 persoane au fost ranite in urma unei serii de tornade care au afectat trei localitati din statul american Iowa, unde mai multe cladiri au fost distruse, relateaza site-ul publicatiei New York Times.

- Accidentul s-a produs pe fondul unei manevre de intoarcere neregulamentara, efectuata de o femeie aflata la volanul unui autoturism. The post Carambol pe autostrada A1: șase persoane au fost ranite dupa ce o soferita a intors masina appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau s a lovit frontal cu un microbuz la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea, informeaza Agerpres.ro. Accidentul rutier s a produs duminica, pe DN 7, la sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea, peste pod. Potrivit purtatorului…

- Accidentul feroviar s-a produs in cartierul Hagioaica din orasul Titu, la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere. O femeie in varsta de 51 de ani nu s-a asigurat corespunzator si a intrat pe linia ferata, autoturismul sau fiind lovit de tren. In urma impactului, soferita si pasagerul aflat…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN74, zona Zlatna, intre Presaca Ampoiului si Izvorul Ampoiului. Din primele date, doua masini au intrat in coliziune. Accidentul s-ar fi petrecut din cauza unei depasiri neregulamentare, la kilometrul 82+600 de metri, pe DN74. Revenim…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata, in jurul amiezii, pe Autostrada Sibiu-Sebes, zona Aeroport Sibiu. Circulatia a fost blocata temporar dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Din primele date, sunt patru persoane ranite. Accidentul s-a petrecut la kilometrul 253, sensul…