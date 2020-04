Site-ul IMM Invest este supus in aceasta perioada unor teste de fiabilitate a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca vrea sa se asigure ca atunci cand va porni nu vor mai exista probleme. ”In acest moment, vreau sa ma asigur ca atunci cand porneste nu vom mai avea aceeasi problema. Primesc rapoarte de la institutiile care il testeaza. Eu am vazut site-ul. Am lucrat pe el in aceste zile, dar este in teste, se supune unor teste de fiabilitate. Si in aceasta seara sa stiti ca am fost in discutii. Dar ce trebuie sa inteleaga oamenii despre acest site: site-ul…