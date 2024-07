Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav, in aceasta dimineata, in judetul Constanta. Trei tinere au ajuns cu rani grave la spital, dupa ce s-au izbit cu motocicletele de un TIR, in apropiere de plaja Corbu, potrivit Observator. O camera de bord montata pe o masina care circula in spatele autotrenului, a filmat momentul…

- Armata din Mali a declanșat o ancheta privind imaginile care arata un barbat in uniforma ce taie un cadavru in fața camarazilor sai, a anunțat șeful armatei adaugand ca este de „o atrocitate rara”, asemanatoare canibalismului, informaza Reuters. Grupurile pentru drepturile omului și ONU au acuzat in…

- Nu-mi plac zilele comunelor, festivalurile de la sat. Sunt puține festivaluri prin comune si orasele care chiar ma incanta. Mi-e greu sa nominalizez vreunul din... The post Știri dintr-o lume mai buna (1). Melitzazz – cum sa faci un festival despre vinete, cu mii de participanți, intr-un orașel cu o…

- Comunicat UVVG: „Niciodata nu regret ce s-a intamplat și nu aș schimba nimic. Fara sa trec prin experiențele ultimilor șase ani, nu aș fi reușit... The post UVVG, cuvinte de lauda pentru Alexandra Jidoi, studenta BFK, care și-a pierdut vederea salvand o fetița de la inec appeared first on Special Arad…

- Doua grupuri de adolescenți, romani și ucraineni, s-au batut, imparțindu-și pumni și picioare, pe o plaja din Mamaia. Momentul a fost filmat și postat pe... The post Video | S-au luat la bataie pe o plaja din Mamaia. Conflictul s-a iscat intre adolescenți romani și ucraineni appeared first on Special…

- Scandal monstru pe o plaja din Eforie Nord. Mai multe persoane au fost reținute și duse la secția de Poliție pentru audieri, dupa ce s-au luat la bataie. Totul s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan. Scene violente au creat panica in randul turiștilor aflați in numar mare in acea zona. ”La data…

- O meduza uriașa și un crab-paianjen au fost vazute pe o plaja din Scoția. Mulți dintre iubitorii de mare au spus ca nu vor sa mai intre in apa. Creaturile au fost vazute de mai multe persoane, insa un cuplu le-a publicat pe un grup de Facebook, iar fotografiile au atras o mulțime de comentarii. […]…

- Aradeanca prinsa facand plaja, marți, pe ambarcațiunea Poliției Locale Timișoara, a revenit a doua seara la barca ancorata langa podul din spatele Catedralei. Tanara a... The post Aradeanca prinsa facand plaja pe șalupa Poliției Locale din Timișoara a revenit a doua seara la locul faptei appeared first…