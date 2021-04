Un site de 15 miliarde de dolari ​Site-ul de desing Canva, folosit și în România pentru prezentari, proiecte de marketing, social media și alte creații grafice, anunța ca a ajuns sa valoreze 15 miliarde de dolari, devenind una dintre companiile de tehnologie cu cea mai rapida creștere.



