Stiri pe aceeasi tema

- Aaron Donald a semnat vineri un nou contract cu Los Angeles Rams, in valoare de 135 milioane de dolari (116,3 milioane de euro), pe o perioada de sase ani, un nou record pentru un jucator defensiv din liga profesionista de fotbal american (NFL). Donald, 27 ani, va primi la semnatura o…

- Un juriu din California a acordat vineri daune de 289 de milioane de dolari unui fost gradinar care a reclamat ca s-a imbolnavit de cancer din cauza Roundup, un erbicid foarte utilizat produs de compania Monsanto, relateaza DPA. Dewayne Johnson ...

- Richard Gates, martor cheie in procesul lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a recunoscut luni, in fața instanței, ca s-a ințeles cu consultantul politic pentru a ascunde milioane de dolari in banci din strainatate, cu scopul de a evita fiscul american, scrie AFP.

- Senatul american a susținut proiectul de buget al apararii SUA pentru 2019. Documentul aprobat la 1 august prevede alocarea unui sprijin militar in valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, anunta Ambasada Ucrainei in Statele Unite. Legea prevede, printre altele, cooperarea dintre SUA și…

- Prin intermediul bancilor au fost transferate din strainatate in favoarea persoanelor fizice mijloace banești in valoare neta de 117.48 mil. USD (in creștere cu 8.5 la suta comparativ cu iunie 2017).

- O firma de investiții din SUA, Scale Venture Partners, a strans un nou fond, de 400 de milioane de dolari, pe care urmeaza sa-l investeasca in companii IT, axate mai ales pe inteligența artificiala.

- Box office-ul nord-american a depasit, gratie mai multor lungmetraje cu supereroi, cifra de 6 miliarde de dolari in timp record, potrivit Screen Daily (news.ro).Anul acesta, pana pe 26 iunie cifra incasarilor o depasea cu 8% pe cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut. Filmele…

- Un american a caștigat la loto 2 milioane de dolari dupa ce a jucat 18 ani aceleași numere in fiecare saptamana. In cele din urma șansa i-a suras barbatului din statul Idaho, scrie CNN. Michael Tran a dat lovitura saptamana aceasta și a caștigat marele premiu de 2 milioane de dolari la loteria Powerball.…