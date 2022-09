Stiri pe aceeasi tema

- In portul Constanța a fost lansat un proiect inedit de producere a energiei fotovoltaice prin intermediul unui sistem fotovoltaic plutitor, situat in zona danei 99, informeaza Administrația Porturilor Maritime Constanța pe pagina de Facebook. „Sistemul este prevazut sa produca 15.000 de kW anual și…

- ”Sistemul este prevazut sa produca 15.000 de kW anual si rezista la o amplitudine a valurilor de un metru, este inedit prin mobilitate si poate fi mutat acolo unde apare o necesitate de alimentare cu energie electrica”, anunta, luni, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.…

- Casa de Cultura „Petre și Ion Teodorovici” din orașul Leova va fi asigurata cu energie electrica de catre un sistem de panouri fotovoltaice, anunța primarul localitații, Alexandru Bujorean, informeaza Noi.md cu referire la ziarulnational.md. Potrivit primarului, panourile fotovoltaice au fost instalate…

- Angajații Regionalei CF Brașov intervin vineri pentru remedierea unei defecțiuni aparute la sistemul de alimentare cu energie electrica intre stațiile Brașov și Timișu de Sus. Pana la rezolvarea problemei, trenurile sunt tractate cu locomotive Diesel. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Conform datelor Autoritații, in contextul continuarii utilizarii intensive a serviciilor de comunicații electronice in 2021, incidentele de securitate s-au redus semnificativ comparativ cu anul anterior, cu aproximativ 30%, atat in ceea ce privește numarul lor total, cat și cel al conexiunilor afectate.…

- Cea mai mare centrala solara plutitoare din Europa, aflata in regiunea Alqueva din Portugalia, pe lacul de acumulare al unui baraj, a inceput luni sa produca energie electrica, a anunțat EDP, al patrulea cel mai mare producator de energie din surse regenerabile din lume. Noua centrala electrica a costat…

- Ioan Turc a discutat cu ministrul Boloș despre posibilitatea ca energia electrica necesara municipiului sa fie susținuta de panouri fotovoltaice. ”Acoperim nevoia pentru tot municipiul, dar facem și parteneriat cu Consiliul Județean și susținem necesarul de energie electrica pentru Spital” a declarat…

- Pentru executarea unor lucrari la nivelul sistemului de alimentare cu energie electrica din incinta Statiei de Pompare Baneasa, se va sista furnizarea apei potabile in localitatea Baneasa, marti ndash; 12 iulie 2022, in intervalul orar 10.00 ndash; 16.00, informeza SC RAJA SA. "Ne cerem scuze pentru…