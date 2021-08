Stiri pe aceeasi tema

- Incendii devastatoare au izbucnit din Statele Unite pana in Rusia, pe fondul temperaturilor-record. Specialiștii afirma ca incendiile de vegetație sunt rezultatul incalzirii globale. Un ministru italian spune ca, cel puțin in țara sa, marea majoritate a incendiilor sunt provocate de om, nu de vremea…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara in sistem pendula intre statiile Jiului si Straulesti, din cauza defectarii unui tren in statia Parc Bazilescu, informeaza Metrorex. "Astazi, 02.08.2021, incepand cu ora 15:25, circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4…

- Traficul feroviar pe magistrala Bucuresti - Constanta este blocat in zona statiei Fetesti pe ambele sensuri din cauza din cauza tamponarii a doua trenuri private de marfa, iar trenurile care fac legatura cu statiunile de pe Litoral circula pe ruta deviata, a anuntat, joi, Compania Nationala de Cai Ferate…

- ''Sunt foarte profund afectata de suferinta persoanelor in cauza'', a afirmat Merkel, exprimandu-si ''teama ca adevarata amploare a dezastrului va fi cunoscuta doar in zilele urmatoare''.Ea a vorbit de ''o zi de teama, o zi de angoasa, o zi de disperare'' in cursul unei conferinte de presa comune cu…

- OMS spune ca Europa se va confrunta inevitabil cu un nou val Covid din cauza absorbției reduse a vaccinului, relaxarea sociala, și mai ales din cauza variantei Delta. Europa va fi lovita de un al treilea val de infectare cu coronavirus, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa șeful OMS in Europa,…

- Medicul veterinar Kondor Attila a devenit celebru pentru modul in care se implica in tratarea animalelor bolnave. Spitalul veterinar la care lucreaza medicul a achiziționat un tomograf unic in țara și extrem de rar in Europa. Computer tomograf unic in Romania Potrivit Asociației Femeilor de Afaceri…

- Romania se afla sub valuri de canicula. Meteorologii avertizeaza asupra inregistrarii unor temperaturi de sauna. La umbra, se vor semnala 39 de grade Celsius, potrivit ANM. In același timp, multe zone din țara sunt afectate de inundații, in urma inregistrarii cantitaților de apa semnificative. Codul…

- Punctul critic catre incalzirea globala ireversibila este posibil sa fi fost deja depasit, cu o serie de consecinte "in cascada" pentru planeta noastra, a avertizat, marti, responsabilul german din cadrul celei mai ample expeditii stiintifice organizata vreodata la Polul Nord, relateaza AFP.