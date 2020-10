Un sistem de apărare a salvat pentru a doua oară oraşul Veneţia de o maree înaltă Sfidand opiniile scepticilor, o bariera impotriva inundatiilor a protejat pentru a doua oara orasul Venetia de o maree inalta, ridicandu-se de pe fundul lagunei, joi, intr-o zi in care vanturile puternice incepusera sa impinga apa marii spre interiorul acestui oras italian, informeaza Reuters. MOSE, un sistem compus din 78 de porti hidraulice, a avut succes inca de la prima sa interventie in debutul lunii octombrie si si-a demonstrat inca o data eficienta joi, salvand Venetia de o maree despre care oficialii italieni au prezis ca ar fi atins inaltimea de 135 de centimetri. La acel nivel, aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

