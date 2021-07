Un sistem alimentar eficient, crucial pentru Europa Dincolo de dimensiunea sociala, pandemia Covid-19 a intarit ambițiile ecologice ale Comisiei și dorința sa de a acționa rapid in acest domeniu, prezenta deja in Acordul verde european in decembrie 2019. Criza cauzata de pandemia Covid-19 a evidențiat vulnerabilitatea europeana din cauza saracirii tot mai mari a biodiversitații și a demonstrat importanța cruciala a unui sistem alimentar eficient pentru societate. In timp ce peste 950.000 de oameni din UE se considera ca au murit in 2017 din cauza unei diete slabe, 33 de milioane de europeni nu și-ar putea permite o masa de calitate pe zi, avertizeaza… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente date disponibile pe Eurostat arata ca in a doua jumatate a anului trecut companiile din Romania plateau pe energie, fara taxe, mai mult decat consumatorii industriali din Ungaria, Franta sau statele nordice cum ar fi Danemarca, Suedia si Norvegia, scrie Ziarul Financiar, relateaza…

- Aproape jumatate (46%) din populatia Uniunii Europene traia in apartamente in anul 2019, in timp ce putin peste o treime (35%) traia in case detasate si aproape o cincime (19%) traia in case semi-detasate sau terasate, arata datele publicate vineri de Eurostat. Apartamentele sunt cel mai obisnuit…

- Populația urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania, arata cele mai recente prognoze ale evolutiilor demografice la nivelul tarilor UE publicate de Eurostat. In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa inregistreze cresteri…

- Populatia urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania, arata cele mai recente prognoze ale evolutiilor demografice la nivelul tarilor UE publicate joi de Eurostat. In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa…

- Populatia urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania, arata cele mai recente prognoze ale evolutiilor demografice la nivelul tarilor UE publicate joi de Eurostat. In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa inregistreze…

- Cipru, Lituania, Letonia, Ungaria si Romania au fost in 2019 statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare numar de casatorii raportat la populatie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Emisiile de dioxid de carbon provenite de la arderea combustibililor fosili au scazut semnificativ in 2020, cu 10% in Uniunea Europeana, comparativ cu anul precedent, cel mai redus declin fiind in Malta, Ungaria, Irlanda, Lituania si Romania, arata datele preliminare publicate vineri de

- Prețul coșului de cumparaturi pentru masa de Paști este similar cu cel de anul trecut , susțin reprezentanții Cooperativei Țara Mea, chiar daca anumite produse s-au scumpit in 2021. Pentru o parte dintre produse, preturile au avut o creștere ușoara, de 2-10% in plus fața de anul trecut. Dupa un an dificil…