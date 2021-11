Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei a invins cu scorul de 29-14 (13-14) reprezentativa Uruguay, intr-un meci-test disputat duminica, pe arena ''Payanini Center'' din Verona (Italia).Tricolorii si-au luat astfel revansa dupa ce in urma cu 3 ani sud-americanii castigau la Bucuresti, de asemenea intr-o partida-test,…

- Naționala de rugby a Romaniei intalneste duminica, 7 noiembrie, la Verona, ora 15:00 (ora Romaniei), in primul meci test World Rugby al acestei luni, reprezentativa Uruguay-ului. Staff-ul tehnic a anuntat echipa care ii va infrunta pe Los Teros, nu mai puțin de șase jucatori urmand sa iși faca debutul…

- Meciul amical de rugby dintre Romania și Uruguay, programata inițial pe 6 noiembrie la București, pe arena Arcul de Triumf, se va juca la Verona, in Italia, pe 7 noiembrie, de la ora 15:00. Naționala statului Uruguay a refuzat sa faca deplasarea in Romania, din cauza situației epidemiologice. Federația…

- SCM Timisoara, locul 4 la finele SuperLigii 2021, bifeaza o plecare sonora din lot inainte de finala Cupei. Fundasul Catalin Fercu nu va mai continua alaturi de „lei”. Plecarea a fost dezvaluita pe o retea sociala prin contul sotiei sportivului. „ clubului pentru primit…lasam la latitudinea oamenilor…

- Vremurile cu cate opt ori zece jucatori selectionati la lotul national au apus pentru rugby-ul timisorean. De la SCM Rugby Timisoara doar Vlad Neculau si Gabriel Rupanu au fost chemati pentru urmatoarea actiune a „Stejarilor” condusi de Andy Robinson. Clubul de pe Bega a avut parte de cea mai slaba…

- Centrul de cercetare OncoGen din Timisoara a prezentat rezultatele colaborarii cu un grup de tineri talentati. Multi dintre ei inca elevi de liceu, ei au castigat o finantare din partea Fundatiei Albert, pentru a duce la bun sfarsit un proiect de cercetare: un nou test pentru depistarea infectiilor…

- Primul concert inclus in turneul național pe care trupa romano – austriaca Pumn de Țarana Band il efectueaza in țara noastra s-a derulat sub auspicii cat se poate de interesante joi seara la Timișoara. Cantarea derulata in Mononom a reprezentat o premiera și pentru acest loc, care pana acum a gazduit…

- Gradinita nr.22 din Timisoara, inaugurata in 1969, a fost gandita, la vremea respectiva, ca o unitate de elita a invatamantului prescolar din capitala Banatului. Dupa mai bine de jumatate de secol de cand a fost deschisa, continua sa fie o institutie foarte cautata, avand inclusiv bazin de inot