Un singur punct de frontieră terestră mai rămâne deschis între Grecia și Bulgaria, până pe 29 iulie Autoritațile elene au decis ca toate punctele de frontiera intre Bulgaria si Grecia, cu exceptia celui de la Koulata-Promachonas, sa fie inchise pana la 29 iulie, scrie Agerpres.Toate punctele de frontiera terestre si feroviare intre Bulgaria si Grecia, cu exceptia celui de la Koulata-Promachonas, vor fi inchise pentru trafic pana la data de 29 iulie, transmite vineri agentia BTA, citand politia de frontiera.Intrarea in Grecia va permisa doar prin acest punct si doar pentru persoanele care vor face dovada unui test PCR negativ la coronavirus efectuat in intervalul anterior de 72 de ore.Rezultatul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

