- In Romania nu mai exista niciun pat de terapie intensiva disponibil pentru pacienții cu COVID aflați in stare grava, transmite Grupul de Comunicare Strategica, marti, 12 octombrie. Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.561 de paturi de ATI destinate pacienților…

- UN SINGUR pat ATI disponibil, la nivel național, in ziua cu record NEGATIV al pacienților Covid in stare grava UN SINGUR pat ATI disponibil, la nivel național, in ziua cu record NEGATIV al pacienților Covid in stare grava Un singur pat ATI mai este disponibil, la nivel național, pentru pacienții Covid,…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane , configurata pentru misiuni medicale, efectueaza, astazi, o misiune de transport umanitar pe ruta Bucuresti – Targu Mures cu trei pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 aflati in stare grava.Potrivit MApN, echipa medicala care va monitoriza pacientii…

- Un singur pat ATI destinat pacienților COVID-19 in stare grava mai e liber in Romania, in județul Timiș. Aceasta, in condițiile in care azi sunt internați la terapie intensiva 1.561 de pacienți, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.

- Romania inregistreaza, vineri, un nou record in privința deceselor provocate de noul coronavirus. Au fost raportate 385 de decese, din care 357 s-au produs in ultimele 24 de ore, iar alte 28 sunt decese anterioare, produse in ultimele luni, dar neraportate.

- Un numar de 4.454 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 116 copii, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, la terapie intensiva sunt internati 581 de pacienti, dintre acestia opt fiind copii.…

- (Foto: Inquam Photos / Ciprian Petcut) O noua zi cu peste 1500 de cazuri noi de coronavirus, transmit reprezentanții Grupul de Comunicare Strategica. 1568 de pacienți infectați au fost raportați in ultimele 24 de ore, 28 de decese și 2887 de persoane internate in spital, dintre care 358 sunt in stare…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 383 de cazuri noi de COVID-19 și trei decese, a anunțat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pana vineri au fost confirmate 1.086.492 de cazuri de persoane...