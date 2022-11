Un singur ofertant pentru reconstrucţia viaductului Cârcea SRCF Craiova a primit o oferta la procedura de licitație pentru reconstrucția și repararea viaductului Carcea, situat pe linia CF Videle – Orșova, grav avariat in 2018, dupa deraierea unui tren privat de marfa. Ofertantul este o asociere de doua firme, una austriaca si una romaneasca, STRABAG SRL – METABET CF SA. Viaductul de la Carcea, grav afectat dupa deraierea unui tren de marfa in august 2018, va fi reconstruit, asa cum aratam intr-un articol din luna septembrie. Valoarea totala estimata a contractului este de 59,4 milioane lei, fonduri de la bugetul de stat pe anul 2022. Durata totala a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia ploiesteana va investi 6.962.400 euro, fonduri asigurate prin PNRR, in proiectul ”Anvelopare blocuri Lot P1”, care implica lucrari destinate cresterii eficientei energetice, inclusiv instalare de statii de incarcare rapida pentru vehicule electrice, aferente cladirilor publice (cu putere…

- Lucrarile obiectivului de investitii care vor fi executate constau in modernizarea fronturilor de acostare aferente danelor 39 si 40, amenajarea rampei pentru incarcarea/descarcarea autovehiculelor (rampa RO – RO), reabilitarea frontului de acostare aferent danei 41, modernizarea drumului din incinta…

- Lucrarile de reabilitare a DN66 s-au executat in baza unui contract care a avut recepția la terminarea lucrarilor in anul 2019 și recepția finala in luna decembrie 2021.Sistemul de plase de protecție a fost stabilit in cadrul proiectului pe baza auditului de siguranța a circulației.In zona producerii…

- ”Lucrarile de reabilitare a DN66 s-au executat in baza unui contract care a avut receptia la terminarea lucrarilor in anul 2019 si receptia finala in luna decembrie 2021. Sistemul de plase de protectie a fost stabilit in cadrul proiectului pe baza auditului de siguranta a circulatiei. In zona producerii…

- Lucrarile au inceput la peroanele stației Brașov, iar de luni, 1 august, va demara execuția peroanelor stației Orșova. Conform graficului de lucrari, urmeaza peroanele stațiilor Agronomiei, Parc Drumul Taberei, Cașin, a precizat edilul. Pe durata desfașurarii lucrarilor, tramvaiele nu vor opri in…

- Viaductul de la Carcea, grav afectat dupa deraierea unui tren de marfa in august 2018, va fi reconstruit. La fix patru ani distanta de cand operatorul privat GFR (Grup Feroviar Roman) a reusit sa ridice vagoanele cazute odata cu o parte a podului si sa redeschida circulatia pe magistrala 100, CFR SA,…

- CFR SA a lansat licitația pentru reconstrucția viaductului de la Carcea, la 9 km de Craiova, contractul fiind de 49 milioane lei și cu o durata de 26 de luni. Podul s-a prabusit parțial pe 12 august 2018, cand pe el a intrat un tren de marfa cu 23 de vagoane, iar șase dintre ele au deraiat. De atunci…

- Autoritațile județene din Alba cauta un nou operator economic pentru finalizarea lucrarilor pe lotul 1 al Transalpinei de Apuseni, drumul turistic spectaculos care traverseaza munții la peste 1.000 de metri altitudine.Vechiul contract a fost reziliat dupa ce Societatea de Constructii Napoca…