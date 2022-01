Ministerul Justiției a selectat un membru in Consiliul de Integritate al Autoritații Naționale de Integritate din partea societații civile. Este vorba de Ilie Chirtoaca, care a acumulat 8,86 de puncte. Ceilalți trei candidați admiși la proba interviului - Ruslan Berzoi, Olesea Cebotari și Valentin Fediuc, nu au intrunit numarul necesar de puncte pentru a fi promovați in aceasta funcție. Astfel, Ministerul Justiției urmeaza sa anunțe desfașurarea unui nou concurs pentru selectarea unui membru in Consiliul de Integritate din partea societații civile.