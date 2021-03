Stiri pe aceeasi tema

- O durere extrem de puternica in regiunea lombara poate fi semnul colicii renale. Boala este o urgența medicala, iar pacientul ajunge, de obicei, la urgența fiindca durerea nu poate fi ignorata. Care sunt, mai exact, simptomele colicii renale și cum poate fi tratata, ne spune dr. Cristian Pandrea, medic…

- Salvamontistii au fost solicitati sa intervina, in luna ianuarie, in 1.685 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, in care au fost salvate 1.768 de persoane. Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat…

- In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori montani). In Romania,…

- Ca urmare a solicitarilor de presa primite, pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de Presa al STS face urmatoarele precizari: In data de 29 ianuarie a.c., la 112 s-au inregistrat 10 apeluri de urgența, dupa cum urmeaza: - 05:04:09 – apelul a durat 57 de secunde, persoana care a sunat nu…

- CHIȘINAU, 27 ian - Sputnik. Potrivit informațiilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, incidentul s-a produs dimineața in localitatea Ciumai din raionul Taraclia. Ambulanța a derapat din cauza drumului inzapezit. © Sputnik / Miroslav RotariMeteo 27 ianuarie: Ninsori puternice…

- ln ultima saptamana, 11 – 17 ianuarie 2021, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la 40 evenimente: 13 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.),…

- Apel 112 – Accident rutier pe DN73A, intre Stațiunea Predeal și Stațiunea Rașnov, in care sunt implicate doua vehicule, respectiv un autoturism și un autocamion, anunța IPJ Brașov. Din primele informații, ar fi rezultat doua victime. Traficul este blocat, a precizat puratorul de cuvant al IPJ Brașov,…

- Strategia de a atrage noi specialiști in Spitalul Orașenesc Mioveni continua. Mirel Leoveanu, cel mai tanar medic care s-a alaturat echipei de Chirurgie Generala, din cadrul Spitalului Orașenesc Mioveni. Dr. Leoveanu Mirel este medic specialist Chirurgie Generala, a absolvit UMF Victor Babeș Timișoara…