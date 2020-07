Peste 160.000 de absolvenți ai clasei a VIII din toata țara au așteptat cu sufletul la gura rezultatele distribuirilor computerizate la liceu. Colegiul Național "C.D.LOGA" s-a menținut, și in acest an, in topul liceelor "cu greutate" din țara, datorita mediei de intrare. The post Un singur liceu din Timiș, in top 50 al unitaților de invațamant, dupa media la admiterea la evaluarea naționala appeared first on Renasterea banateana .