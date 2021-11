Un singur județ a rămas în scenariul roșu In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.096 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). In intervalul 28.11.2021 (10:00) – 29.11.2021 (10:00) au fost raportate 107 decese. De asemenea, 1.203 persoane bolnave de COVID-19 sunt internate la ATI. Pana astazi, 29 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.778.045 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.292 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.096 de cazuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

