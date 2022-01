Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasele V-XII s-au intors de azi la școala, insa pentru cei din clasele I-IV, prima zi de școala va fi abia 10 ianuarie. Potrivit inspectorului școlar Ciprian Blaj, din circa 60.000 de elevi testați azi, unul singur a fost gasit pozitiv la covid. Rezultatul testului rapid din saliva a fost…

- Elevii de gimnaziu și de liceu au revenit la cursuri de luni, 3 ianuarie 2022, dupa vacanța de Craciun. Școala incepe insa diferit in acest an, dupa vacanța de iarna, in funcție de clasa, astfel ca elevii din cliclul primar și copiii de gradinița revin la cursuri din 10 ianuarie 2022. Dupa modificarile…

- Incepe școala pentru elevii din preuniversitar, insa mai puțin pentru preșcolari și cei din clasele I-IV. Aceștia din urma vor reveni in banci din 10 ianuarie. Cine revine pe 3 ianuarie la școala Elevii de gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a incep școala pe 3 ianuarie, dupa cea mai…

- Școala incepe diferit anul acesta, dupa vacanța de iarna, in funcție de clasa in care este elevul, potrivit noii structuri a anului școlar 2021-2022, modificata in luna noiembrie 2021. Copiii de gradinița revin la activitați pe 10 ianuarie. Clasele primare, de la pregatitoare, I, a II-a, a III-a, pana…

- Astazi este prima zi OFICIALA din vacanța de iarna pentru toți preșcolarii și elevii. Intoarcerea la cursuri se va face in zile diferite. CAND se intorc copiii la școala sau gradinițe: Vacanța de iarna ar fi trebuit sa inceapa in 23 decembrie, adica ieri. Autoritațile centrale au anunțat inițial ca…

- Mihaela Butnariu locuieste de 12 ani intr-o tara in care elevii nu copiaza si nu chiulesc, unde oamenii respecta regulile si se bucura de una din cele mai mici rate ale infractionalitatii din lume. Copiii sunt obisnuiti sa dea examene chiar de la clasele primare si au in orar lectii de educatie morala,…

- Mihaela Butnariu este profesoara de engleza in Tsukuma, Japonia, și a povestit pentru Școala 9 ce inseamna sa predai intr-o țara in care nu se copiaza și nici nu se chiulește și in care profesorii muncesc cate 12 ore pe zi – fiindca le face placere, subliniaza profesoara. Mihaela a studiat japoneza…

- Comitetul Național pentru Situații de urgența s-a intrunit, vineri, cu puțin timp inainte de ora 10.00, pentru a decide condițiile in care se deschid luni școlile. Hotararea CNSU va fi urmata de un ordin de ministru. Ministrul Sorin Cimpeanu a anunțat deja ca, in mod sigur, școlile și gradinițele cu…