Un Singur Cluj #AlaturideUcraina – Doneaza online In contextul razboiului din Ucraina, mișcarea Un Singur Cluj se reactiveaza pentru a strange fonduri pentru o misiune umanitara. Organizatorii aduna fonduri pentru refugiați, vor coordona achiziții și vor organiza transporturi in cadrul unor misiuni de raspuns umanitar in Ucraina. Puteti dona pe https://ucraina.unsingurcluj.ro sau pe www.iabilet.ro “In funcție de cum se schimba situația din Ucraina, ne vom adapta și noi activitatea viitoare. Prima noastra misiune este la Cernauți: trimitem un transport cu echipamente și materiale solicitate Romaniei de catre Primaria de acolo.” – au declarat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

