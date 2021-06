Un singur caz de infectare, în Alba, în ultimele 24 de ore. Persoana depistată pozitiv provine dintr-un oraș al județului Pana la data de 24 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21382 de persoane confirmate pozitiv, 20618 de persoane vindecate si 712 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total 466 de teste (229 la DSP si 237 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 226155. In ultimele 24 de ore, a fost depistat un singur caz de infectare, la o persoana din municipiul Sebeș. Post-ul Un singur caz de infectare, in Alba, in ultimele 24 de ore. Persoana depistata pozitiv provine dintr-un oraș al județului apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

