V. Stoica Prahova se menține pe ultimele locuri in țara la numarul persoanelor diagnosticate pozitiv la testarea pentru coronavirus, ieri fiind raportate in județul nostru 67 de persoane infectate de la debutul epidemiei. Dupa testarea personalului din centrele sociale de ingrijire a persoanelor adulte aflate pe raza județului Prahova a rezultat, la prima verificare, ca o singura persoana din centrul de la Liliești – Baicoi ar fi infectata cu Covid-19. Potrivit informațiilor furnizate de Instituția Prefectului Prahova, in urma deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, conform…