Stiri pe aceeasi tema

- Un apel prin 112 ii anunța pe salvamontisti despre un accident intr-o zona greu accesibila. Un barbat aflat la padure a fost accidentat, caii și caruța plina cu lemne trecand peste el. Apartinatorul care a sunat la 112 a afirmat ca barbatul accidentat este conștient dar acuza dureri puternice. Echipajul…

- Un rinichi de porc a fost transplantat in premiera cu succes la om, fara a se declansa respingerea imediata de catre sistemul imunitar al beneficiarului. Transplantul a fost facut la o clinica din New York si, dupa cum noteaza agentia Reuters, reprezinta un important pas inainte care ar putea contribui…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a cazut in gol de la etajul noua al Spitalului Judetean din Timisoara. Cadrele medicale vorbesc despre o sinucidere, insa politistii iau in calcul si ipoteza unui accident. Tragedia a avut loc vineri dupa-amiaza, dupa schimbarea turelor de garda. Barbatul era internat…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, situația este similar și in județul Brașov. La nivel național, mai sunt disponibile doar 24 de paturi destinate bolnavilor in stare grava. Asta in condițiile in care, in total, sunt 1.311 paturi ATI pentru persoanele infectate cu Sars- Cov- 2, iar 1.218 dintre…

- In aceasta dimineața, insa, multe dintre autobuze „Transport elevi" erau goale. Iar centrul istoric al orașului a devenit din nou plin de mașini, la prima ora, in zona Maternitații și Poarta Șchei. Elevii, chiar și cei din clase mai mari, merg tot cu mașina parinților pana aproape de poarta școlii.…

- Atacul s-a produs luni dupa-amiaza, iar tanarul de 25 de ani a fost salvat de cainii care-l insoteau si care au alungat ursul. Primarul comunei Voslabeni, Mihai Tinca, a declarat ca victima prezinta multiple plagi și e internata in spital la Gheorgheni. Directorul Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor…

- Deschis circulației de cateva luni, tronsonul din autostrada A3 – Rașnov și Cristian din județul Brașov, a inregistrat adevarate recorduri de viteza din partea șoferilor teribiliști, surprinși cu aparatul radar. Doi soferi au fost depistati in trafic pe A3, pe raza judetului Brasov, cu viteze de 232…

- Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Dr. I.A. Sbarcea" Brașov iși diversifica, din aceasta luna, serviciile de imagistica, depistare precoce a cancerului de san și depistare precoce a leziunilor displazice ale colului uterin. Astfel, in cadrul Ambulatoriului de specialitate, ca urmare a contractului…