- Un barbat din Bungard este cautat de polițiști și familie. Acesta ar fi plecat de acasa de bunavoie, iar de atunci este de negasit. Polițiștii din Bistrița-Nasaud fac apel la populație pentru gasirea unui barbat, care a plecat de la domiciliu in data de 11 februarie și nu a mai revenit. Persoanele care…

- Un tanar in varsta de 17 ani, de origine romana, care era dat disparut de familie, a fost gasit mort la Staffolo, in provincia Ancona (Marche), informeaza publicația Centro Pagina. Cautat cu drone și caini special dresați Baiatul a disparut fara urma joi dimineața, 2 februarie, dupa ce a ieșit din casa…

- Polițiștii din Vrancea cauta doua minore, ambele in varsta de 15 ani, din municipiul Adjud, care au plecat voluntar de la domiciliu și nu s-au mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acestora sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune…

- Viceprimarul comunei Suatu, Nagy Ștefan, este cautat de familie, dupa ce a disparut de acasa.”Tatal meu, Nagy Ștefan, a plecat de la domiciliu (comuna Suatu, Jud. Cluj) in data de 13 Ianuarie, dimineața in jurul orei 07:00 și nu s-a mai intors acasa. La data dispariției purta salopeta de lucru de culoare…

- La data de 27 decembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare, au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiul sau, Fogarasi Istvan de 46 de ani, din municipiu, a plecat in data de 24 decembrie a.c., in jurul orei 20.00, cu un autoturism in sat Pribilești, pe…

- La data de 15 decembrie a.c., polițiștii Biroului de Ordine Publica Baia Mare au fost sesizați de catre un barbat din Zalau, cu privire la faptul ca fratele sau, Mihai Cristian de 38 de ani, din comuna Crasna, se afla cazat la o pensiune din Baia Mare, din data de 12 decembrie a.c., iar in […] Source

- Se revoca darea in urmarire a numitului NEGREA ANGEL, in varsta de 27 de ani, care a fost dat disparut in data de 28 octombrie 2022 de catre mama acestuia. In urma verificarilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sighetu Marmației, s-a stabilit faptul ca barbatul se afla in Franța,…

- O familie din Bistrița trece prin momente tragice. Marin Rus a plecat acum trei luni de zile in Germania, ca sa lucreze la un hotel, pentru a-și ajuta familia ramasa in țara. De vineri seara nu se mai știe nimic despre el.„A lucrat la o firma și acum la un hotel din Nurnberg. Eu am ramas acasa cu cei…