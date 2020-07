Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile de investigare si documentare desfasurate de politistii din Sighetu Marmatiei au dus la identificarea a doi tineri banuiti de comiterea infractiunii de tentativa la furt. Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca in cursul noptii de joi spre vineri, in jurul orei 03.30, cei doi tineri…

- • Doua plase tip setca m, insumand 800 m lungime, din care 500 m plasa plurifilament si 300 m plasa monofilament, au fost ridicate in vederea confiscarii de catre jandarmi! ! Aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, pe raza localitatii Galicea, echipajul de jandarmerie a observat la aproximativ…

- In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 02.15, polițiștii din Borșa care desfașurau activitați de patrulare pe strada Nordului din oraș au oprit pentru control un autoturism. In urma verificarilor efectuate de catre polițiști, la volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 38 de…

- Azi-noapte, politistii orasului Somcuta Mare, care efectuau activitati pe D.N.1C au oprit pentru control un autoturism, iar la volan a fost identificat un tanar de 25 de ani. In urma verificarilor s-a stabilit ca tanarul are dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul…

- Un tanar de 20 de ani din Aiud s-a ales cu o amenda de 1.500 de lei pentru tulburarea liniștii vecinilor din bloc, dar și a locatarilor din blocul alaturat, in toiul nopții. Joi, in data de 21 mai, un echipaj de jandarmi a intervenit pe strada Unirii, unde un tanar ramas singur acasa, impreuna […] Citește…

- Un accident rutier a fost anuntat, in jurul orei 02.15, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112. Apelantul spune ca evenimentul s a petrecut in localitatea Dunareni, judetul Constanta, pe strada Principala.Acesta a mai explicat ca este vorba despre…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la un post local de radio ca nu a stiut ca are telefonul pus sub ascultare. Anterior, in spatiul public a aparut stenograma discutiei pe care seful administratiei sucevene a purtat-o cu medicul Catalina Zorescu.

- Aseara, in jurul orei 23.50, politistii din Sighetu Marmatiei au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Unirii din municipiu. In urma verificarilor, politistii au constatat ca autoturismul este radiat din circulație și are montate placuțe de inmatriculare cu numar fals. Soferul a fost identificat…