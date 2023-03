Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, 16 februarie, la ora 20.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Dealul Groșului la intersecția cu strada Mihai Eminescu din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 41 de ani…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe: facem toate demersurile necesare pentru consolidarea sistemului de sanatate din Maramureș. „Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate a incadrat Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare in categoria a II-a de acreditare, fața…

- Tanar de 17 ani cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni, iar un alt barbat identificat pe aceiași strada fara permis de conducere Polițiștii de ordine publica baimareni, au oprit pentru control pe strada Valea Borcutului din municipiu, un autoturism condus de un tanar de 17 ani din Baia Mare.…

- Polițiștii din Potcoava au oprit, azi noapte pentru control un autoturism, care circula pe strada Principala, condus de un barbat, de 39 de ani, din localitate. Intrucat barbatul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Aseara, 08 ianuarie, la ora 19.25, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe pe D.N. 18 B, in localitatea Groși. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in timp ce un barbat de 69 de ani din Groșii Țibleșului, a condus un autoturism dinspre…

- KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Cu toate ca in fiecare an, mai ales in preajma sarbatorilor de iarna, polițiștii informeaza cetațenii cu privire la riscurile efectuarii de operațiuni pirotehnice fara drept, și la acest inceput de an au fost inregistrate doua situații de ranire accidentala a unor persoane…

- Marți seara, 20 decembrie, la ora 21.40, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1 C, in localitatea Cicarlau. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 51 de ani din Baia Mare, dinspre Satu Mare inspre…

- Accident in Baia Mare aseara. Polițiștii din oraș au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Decebal, la intersecție cu strada Cuza Voda din municipiu. Cercetarile facute de oamenii legii au stabilit ca un autoturism condus de o femeie de 31 de ani din Baia Mare, a intrat in coliziune…