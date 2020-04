Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a opta persoana care a fost ucisa de coronavirus, marți dimineața, in Romania, este un barbat in varsta de 70 ani intors din Italia, alaturi de fiica lui, și internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova.

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba de un barbat, de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020. Persoana a fost internata anterior in secția de cardiologie…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba de un barbat, de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020, au transmis reprezentanții DSP Alba. Persoana a fost…

- Grupul de Comunicare Strategica pentru Situații de Urgența a anunțat, cu puțin timp in urma, ca o a doua personaa infectata cu coronavirus a decedat. Primul deces din Romania al unui pacient cu coronavirus The post Al doilea caz de deces la o persoana infectata cu coronavirus, in Romania appeared first…

- Al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, in județul Timiș, a anunțat ministrul Sanatații, Victor Costache. Este vorba despre o persoana care a intrat in contact cu pacientul diagnosticat ieri cu coronavirus, relateaza HotNews. Cea de-a cincea persoana care a fost infectata…

- A fost confirmat primul caz de coronavirus din Romania: persoana este din Gorj. A avut contact direct cu cetațeanul italian și era de doua zile in izolare la domiciliu. este un tana de 25 de ani, cunoștința a italianului. Victor Costache, ministrul Sanatații: Sunt 13 persoane din Gorj…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanaratii, a confirmat miercuri seara ca primul caz de infectare cu coronavirus a fost depistat intre persoanele din Gorj care au intrat in contact cu italianul bolnav.In acest moment se asteapta rezultatul analizelor pentru o a doua persoana…

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…