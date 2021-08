Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist a fost batut crunt de catre un șofer beat care l-a accidentat. Acesta a povestit ca individul a inceput sa-l injure și sa-l amenințe cu moartea, cu toate ca acesta era ranit in urma accidentului. De asemenea, acesta i-a bruscat și pe doctorii care au ajuns la fața locului pentru a acord…

- Ieri, 18 iulie 2021, in jurul orei 19:30, pe DN 1, in afara localitații Cristian, șoferul unui microbuz transport marfa a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit in afara carosabilului, moment in care compartimentul motor a luat foc. Incendiul a fost stins de catre pompieri din cadrul I.S.U.…

- ”Fa ce spune popa, nu ce face popa!!!” spune un vechi proverb romanesc. Ei bine, preotul Martin Maftei (55 ani), parohul Parohiei Ortodoxe din localitatea Ungureni a fost implicat sambata seara intr-un grav accident rutier pe drumul județean 109F in orașul Targu Lapuș. Conform informațiilor noastre…

- Scene cumplite au avut loc intr-un parc din București. Un baiat a fost batut cu bestialitate de un altul, iar agresiunea a fost filmata de un alt adolescent. Agresorul l-a trantit la pamant pe copil, iar apoi a inceput sa-l lovesca cu pumnii și picioarele. Deși victima, cu ochii in lacrimi, il ruga…

- Accident rutier in Alba Iulia: Barbat de 66 de ani, acroșat pe trecerea de pietoni, de catre un sibian de 36 de ani Un accident rutier a avut loc marți, 15 iunie, in municipiul Alba Iulia, unde un barbat de 66 de ani a fost acroșat de catre un barbat de 36 de ani, din Sibiu. La data de 15 iunie 2021,…

- Un eveniment rutier soldat cu doua persoane ranite, din cele trei implicate, a avut loc luni dupa-amiaza, 14 iunie, pe DN 7 / E 81, Valea Oltului. Circulatia intre Sibiu si Ramnicu Valcea a fost intrerupta total in urma unei coliziuni.

- Astazi, 31 mai 2021, in jurul orei 01.30, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza localitații Razboieni – Cetate, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Polițiștii au constatat ca un tanar de 16 ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism,…