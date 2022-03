Plafonarea preturilor la energie nu va acoperi aproape un sfert dintre consumatori. Specialistii in energie estimeaza ca mai bine de doua milioane dintre consumatori nu se vor incadra in plafonul cerut de lege, adica un consum de pana la 300 de kW pe luna, pentru a beneficia de un tarif mai bun. In ordonanta adoptata de guvern este prevazuta plafonarea indiferent de consum doar pentru gaze, nu și pentru energie electrica. Dar chiar și plafonate, prețurile de acum sunt și de 5 ori mai mari fața de anul trecut, așa ca speranțele pentru facturi cu mult mai reduse se cam spulbera.