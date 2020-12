Un sfert din veniturile unei gospodării se duce pe mâncare, dublu față de media UE Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in 2019, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, conform Eurostat. Alte state membre unde alimentele au o pondere mare in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor sunt Lituania (20,2%) si Estonia (19,3%). In schimb, ponderea cheltuielilor pentru alimente si bauturi non-alcoolice in totalul cheltuielilor de consum este mai mica de 10% in trei state… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice,…

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, arata…

- Romania, intre țarile cu cele mai mari scumpiri la energie in 2020, insa germanii, danezii și belgienii platesc cel mai mult pentru electricitate Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au scazut usor in primul semestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019,…

- Romania, intre țarile cu cele mai mari creșteri de preț la energie in 2020, insa germanii, danezii și belgienii platesc cel mai mult pentru electricitate Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au scazut usor in primul semestru din 2020, comparativ cu perioada similara din…

- Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE. Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste in locuinte care nu au toaleta in interior. In 2019, aproximativ 2% din populatia Uniunii…

- Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care nu a reușit anul trecut sa produca lumanari nici macar de un milion de euro, importand in schimb de 32 de milioane de euro. In total, piața UE din domeniu depașește 1,5 miliarde de lei. Romania a produs in 2019 lumanari in valoare de aproximativ…

- Italia a prelungit masura prin care romanii care ajung in aceasta țara sunt obligați sa se autoizoleze timp de 14 zile. Astfel, carantina a extinsa pana in data de 24 noiembrie. Restricții de circulație pentru romanii care merg in Italia. Premierul Giuseppe Conte a semnat un nou decret de interdictii…

- Pana in rezent peste 21.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare programate sa aiba loc pe 6 decembrie. Conform AEP , pana luni, la ora 16.00, au fost depuse 21.470 de cereri pentru votul prin corespondenta. Romanii stabiliți in strainatate mai…