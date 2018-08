Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Romania și alte 16 state membre (Austria, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovenia, Spania Post-ul Punerea in aplicare a normelor privind studenții și cercetatorii din afara UE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prețurile producției industriale au crescut in luna mai cu 0,8% in zona euro și cu 1% in UE, comparativ cu luna aprile, potrivit datelor publicate marți de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Majoritatea țarilor au raportat creșteri ale prețurilor producției industriale in luna mai, cel mai semnificativ…

- Noua state membre ale Uniunii Europene vor semna un acord pentru infiintarea unei forte militare comune, o initiativa sustinuta si de Marea Britanie, scrie The Guardian, citat de news.ro. Ministrii Apararii din Franta, Germania, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Estonia, Spania si Portugalia…

- In clasamentul Comisiei Europene care arata inovația in majoritatea țarilor din blocul comunitar a crescut, insa in Romania a scazut, țara noastra fiind ultima clasata, alaturi de Bulgaria. In medie, performanța inovației in UE a crescut cu 5.8% din 2010 pana in prezent. In acest interval, performanța…

- In contrast, cea mai scazuta rata NEET (Not in Education, Employment or Trening, respectiv tineri care nu au un loc de munca sau nu urmeaza niciun program educational ori de formare) a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani a fost inregistrata anul trecut in Olanda (5,3%), Slovenia…

- Aproape jumatate dintre cetatenii Romaniei (48,4%) locuiau in 2016 in gospodarii supraaglomerate, fata de o medie de 16,6% la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În 2016, cel mai ridicat procentaj de cetăţeni care trăiau…

- In randul statelor membre, lucrul in regim part-time este cel mai popular in Olanda, unde jumatate (49,8%) din toate persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani lucrau in regim part-time. Alte state membre UE unde munca in regim part-time este frecventa sunt: Austria (27,9%), Germania (26,9%),…