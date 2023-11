Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița din Alba a ajuns in instanța, dupa ce a fost trasa pe dreapta de un polițist grabit. Nu a avut rabdare sa caute RCA-ul O intamplare in trafic petrecuta intre o șoferița și un polițist al IPJ Alba este detaliata de magistrații Judecatoriei Blaj. Mai exact femeia a mers in instanța pentru a-și…

- Compania aeriana low-cost WIZZ AIR anunța ca va relua patru rute de pe aeroportul din Cluj-Napoca, catre Nisa, Catania, Larnaca și Napoli din martie 2024. In plus, compania va crește frecvențele pe alte rute incepand cu luna decembrie a acestui an, respectiv din martie 2024. In primavara anului viitor,…

- Ieri, 8 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au oprit pentru control, in zona stațiunii Figa, un autoturism. La volan a fost identificata o tanara de 21 de ani, din Chiraleș. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor…

- Compania aeriana Wizz Air anunța ca și-a anulat zborurile spre sau dinspre Tel Aviv, in contextul razboiului care s-a declanșat intre Israel și gruparea terorista Hamas. Comunicatul privind anularea zborurilor nu indica data la care zborurile spre Israel vor fi reluate. Acest comunicat fusese transmis…

- O imagine șocanta a aparut in presa albaneza, punand sub semnul intrebarii standardele de siguranța ale companiei aeriene Wizz Air și modul in care sunt intreținute aeronavele sale. In ce ipostaza au fost observați angajații companiei? Cat de sigure sunt aeronavele companiei Wizz Air? Presa albaneza…

- Compania low-cost Wizz Air a investit 300 de milioane de euro pentru a nu mai avea zboruri anulate, a declarat Jozsef Varadi, CEO-ul companiei aeriene, anunța monitorulcj.ro. „Am invațat pe propria piele ca in aceasta vara nu am fost complet pregatiți pentru problemele cu care ne-am confruntat, inca…

- Compania aeriana Dan Air anunta ca a suferit pana in prezent pierderi de 2,6 milioane de euro din cauza programului de doar 12 ore in care functioneaza Aeroportul din Brasov. Potrivit companiei, Aeroportul Brasov urmeaza sa se confrunte cu si mai multe probleme legate de operare intrucat a inceput…

- Potrivit unor estimari ale experților companiei, anularile zborurilor ar putea insemna o pierdere de 132 de milioane de euro pentru compania aeriana low-cost maghiara, scrie publicația ungara HVG care citeaza cotidianul italian Corriere. Compania aeriana maghiara „incearca sa evalueze amploarea impactului…