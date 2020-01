Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a exportat in primele unsprezece luni ale anului trecut marfuri in valoare totala de 2,6 miliarde dolari, mai mult cu 3%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. 65,7% din totalul de exporturi au mers in tarile Uniunii Europene, fata de 69,4% in 2018, iar in tarile CSI s-au exportat…

- Deficitul balantei comerciale pe care l-a inregistrat Romania in primele 11 luni ale anului 2019 a fost de 15,511 miliarde de euro, in crestere cu 2,105 miliarde de euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2018, dupa ce importurile au urcat cu 4,1%, iar exporturile cu doar 1,7%, conform…

- Deficitul balantei comerciale pe care l-a inregistrat Romania in primele 11 luni ale anului 2019 a fost de 15,511 miliarde de euro, in crestere cu 2,105 miliarde de euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2018, dupa ce importurile au urcat cu 4,1%, iar exporturile cu doar 1,7%, potrivit…

- De ce se devalorizeaza leul: deficitul comercial al Romaniei a depașit 14 mld. euro, la 10 luni, și risca sa atinga 18 mld. euro, la finalul anului Deficitul comercial al Romaniei a ajuns a 14,023 miliarde de euro in primele zece luni ale anului, cu 2,180 miliarde de euro mai mare fata de aceeasi perioada…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns a 14,023 miliarde de euro in primele zece luni ale anului, cu 2,180 miliarde de euro mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS), remis, marti, AGERPRES. Exporturile au totalizat…

- Administrația Trump amenința sa impuna taxe de import pe marfuri franceze in valoare de 2,4 miliarde de dolari, ca raspuns pentru noua taxa pe servicii digitale din Franța, care penalizeaza Google, Amazon sau Facebook, relateaza BBC, potrivit Mediafax.SUA spun ca tarifele vamale vor urca pana…

- Exporturile au crescut in primele noua luni ale anului cu 3,4% fata de aceeasi perioada a anului 2018. Potrivit datelor Biroului National de Statistica, valoarea totala a produselor vandute se ridica la peste doua miliarde de dolari.

- Grupul petrolier rus Lukoil va semna un contract in valoare de 10 miliarde dolari cu grupul ungar MOL privind furnizarea de petrol, a declarat miercuri directorul general de la Lukoil, Vagit Alekperov, transmite Reuters.Alekperov a precizat ca acest contract prevede furnizarea a aproximativ…