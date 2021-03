Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de taxi din Nasaud a fost reținut duminica seara de polițiști, dupa ce a talharit, cu o seara inainte, un client. Astazi a fost arestat preventiv. Oamenii legii au recuperat o parte din prejudiciu. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Nasaud au dispus ieri,…

- Filarmonica Pitești organizeaza astazi, 18 februarie, de la ora 19:00, la sediul de la Centrul Multifuncțional, un concert cu muzica de film, „Un violoncel prin lume”, proiect al violoncelistului Filip Papa. Conform ratei de incidența a COVID-19 la nivel de Pitești, vor avea acces doar 30% din spectatori.…

- Rezultat foarte bun obținut de trei elevi din Timișoara la Olimpiada Internaționala Online de Lingvistica – 2021. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, la concurs au participat peste 700 de elevi din 35 țari. Cel mai bun rezultat al competiției l-a obținut elevul Vlad Ștefan Oros de…

- Ripensia are in pregatiri o serie de jucatori noi, dar pana acum nu a anuntat niciun transfer in iarna. Totusi, ros-galbenii il vor pastra sigur pe cel putin unul dintre acestia. Atacantul Cristian Padurariu, care in sezonul de toamna a evoluat la CSC Ghiroda in Liga a III-a, va imbraca pentru restul…

- Un barbat din Prahova și-a insușit, intr-un restaurant din localitatea aradeana Pecica, o borseta in care se afla o suma importanta de bani, dupa care a plecat in Germania. „La data de 12 ianuarie 2021, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii orașului Pecica au identificat un barbat de 48 de ani,…

- Judecatorii au condamnat la inchisoare un barbat acuzat ca a urcat fara permis la volanul unei mașini. Procurorii spun ca vehiculul era și neinmatriculat. Adrian Constantinescu a primit o pedeapsa de 1 an, 6 luni și 20 de zile de inchisoare. In plus, șoferul de conjunctura a fost obligat sa plateasca…

- Cu totii stim ca pentru moment, toate evenimentele private, petreceri sau intalniri de afaceri, nunți sau botezuri, seri cu familia sau prietenii, sunt intr-o pauza nedorita. Credem ca este corect sa spunem ca imbracamintea casual este preferata și crește rapid in alegerea barbaților, și asta datorita…

- Oamenii adevarați sunt cei care fac lucruri prin care sa-i ajute pe alții. Și, din fericire, exista oameni adevarați, oameni simpli, care ințeleg ca ajutorul dat aproapelui este o menire care te apropie de Dumnezeu. Probabil ca suna a clișeu, dar aceasta afirmație ar ieși doar din gura celor care nu…