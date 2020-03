Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ampla campanie de achizitii din aceasta iarna in cel mai vestic judet nu a fost realizata de Ripensia sau ASU Poli. Formatia de Liga a III-a CSC Ghiroda a adus nu mai putin de 11 jucatori noi in aproximativ o luna de zile si s-a despartit cam tot de atatea nume. Ultimul sosit […] Articolul CSC…

- ​Campioana României la volei masculin, Arcada Galati, a fost învinsa miercuri, în deplasare, de formatia turca Galatasaray, scor 3-0, în mansa tur din optimile de finala ale Cupei CEV, potrivit News.ro.Scorul pe seturi a fost 26-24, 25-21, 25-20, dupa 76 minute de joc.Partida…

- Politehnica Iasi disputa astazi, de la ora 14:30, ultimul meci amical in cantonamentul din Turcia. Formatia pregatita de Mircea Rednic se va confrunta cu gruparea sarba Mladost Lucani. Mladost, care a promovat ultima data in in elita in 2014, nu are in palmares niciun trofeu si nicio clasare pe podium.…

- Viitorul Constanța joaca ACUM primul meci amical din aceasta iarna, in companiei elvețienilor de la Young Boys Berna. Partida a inceput la ora 15:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Concordia Chiajna si-a gasit un nou antrenor dupa ce Erik Lincar a anuntat conducerea echipei ilfovene ca nu mai vrea sa ramana si apoi a semnat cu Turris Oltul Turnu Magurele, chiar formatia de la care plecase dupa noua etape, anunța MEDIAFAX.Potrivit surselor Liga2.ro din cadrul clubului,…

- Foresta Suceava este cea mai bine clasata echipa suceveana de fotbal seniori la finalul anului 2019. Formatia antrenata de Petre Grigoras a incheiat turul pe locul al doilea in ierarhia Seriei I a Ligii a III-a, la patru puncte in spatele liderului Aerostar Bacau. Dupa cele intamplate in prima ...

- Esperance Tunis a caștigat meciul pentru locurile 5-6 de la Campionatul Mondial al Cluburilor, dupa ce a invins formația Al-Sadd cu 6-2. La pauza era 4-1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este foarte puțin timp` Esperance Tunis a inceput bine partida și a punctat…

- La noi ani de la lansarea proiectului menit sa reinvie un nume de legenda, ACS CAO 1910 Oradea se pregatește sa faca pasul la nivelul urmator. Echipa oradeana a obținut victorii pe linie in cele 15 meciuri disputate in campionatul Ligii a IV-a. Victorii obținute majoritatea la scor, inclusiv…