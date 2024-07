Pentru noi, EURO 2024 se oprește aici. Am recaștigat reperul de care aveam nevoie. Momentul de comuniune naționala neuitat și așteptat. Retrait la cote amețitoare, mai inalte și mai fierbinți decat orice punct de maximum resimțit sub cupola Lunii lui Cuptor. Performanța e de necontestat. E drept, la fel ca in 2000, Romania s-a oprit in optimi. Insa dupa 24 de ani a facut-o din nou, din postura de lider al grupei sale. Performanța morala este cea mai importanta. Dovada este aceasta vara fara pereche. Masurata in atomi liberi, zoriți de biții aliniați pe computer, in tonuri de Profit & Loss. Pe…