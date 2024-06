Stiri pe aceeasi tema

- Violonistul Ara Malikian va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare marți, 30 iulie, de la ora 20, in Parcul Rozelor. Cu un look și o agilitate de spadasin, Ara Malikian este un om-spectacol, care propune un show de vioara total atipic. Maestru excentric, care…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca intreaga cultura etalata de artiștii japonezi are un iz aparte. Și asta pentru ca cultura din Țara Soarelui Rasare este cunoscuta pentru combinația sa unica de moduri de viața tradiționale și moderne. Acest fapt s-a observat cu ochiul liber și cu urechea ciulita…

- Solistul și chitaristul formației Celelalte Cuvinte, Calin Pop, revine cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi 20 iunie la The 80s Pub, de la ora 21:30. Recent, artistul și-a surprins fanii cu un single proaspat și captivant, intitulat „Nestemate”. Aceasta piesa nu…

- Un polițist aflat in timpul liber a devenit erou pentru un barbat care s-a prabușit pe o strada din Timișoara. Reacția rapida a polițistului angajat in cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care a aplicat manevre de resuscitare, l-a ținut pe barbat in viața pana la sosirea echipajelor medicale.…

- Legendara formație Celelalte Cuvinte a susținut un concert de zile mari la sfarșitul saptamanii trecute la M2 Event Venue in Timișoara, in cadrul caruia muzicienii au cantat – așa cum era de așteptat – o serie de piese cunoscute din bogata discografie a trupei, spre mulțumirea fanilor. Dupa recital,…

- Formația Celelalte Cuvinteva susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri, 17 mai, de la ora 20, la M2 Event Venue. Primul concert al legendarei formații a avut loc in 13 decembrie 1981, la Casa Studenților din Timișoara. „Aveam posibilitatea de a da un concert…

- Skarra Mucci, o figura legendara a muzicii reggae și dancehall din Jamaica a susținut un concert deosebit la sfarșitul saptamanii trecute in clubul Pixel din Timișoara, spectacolul sau demonstrand ca faima de care se bucura pe plan internațional este cat se poate de justificata. Unul din atu-urile artistului…

- Experiența live a unui concert susținut de formația sud – africana BCUC e greu de descris in cuvinte. Cei șapte muzicieni care in ultimii 20 de ani și-au perfecționat sunetul cu o serie de elemente spectaculoase au poposit miercuri seara in centrul Timișoarei, la M2 Event Venue, unde aproximativ 100…