In luna decembrie a acestui an veți vedea ursidele, curentul de meteori Geminide, o conjuncție rara a lui Jupiter și Saturn, o Luna Plina și chiar o eclipsa totala de Soare, in funcție de locul in care va aflați pe glob, transmite independent.co.uk . Iata ce evenimente vor avea loc in luna decembrie: Curentul de meteori Geminide va inregistra maximul in noaptea de 13 - 14 decembrie, moment care coincide cu o Luna Noua, astfel ca meteorii vor parea mai stralucitori. Pe cer vor putea fi vazute, in fiecare ora, pana la 120 de stele cazatoare. Luna va trece in fața Soarelui, formand o eclipsa totala…