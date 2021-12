Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod a decis in ședința de joi inscrierea in calendarul ortodox a unui nou sfant. Este vorba despre Sfantul Ierarh Diadoh. “Inscrierea in Calendarul bisericesc a Sfantului Ierarh Diadoh, Episcopul Foticeii, cu zi de pomenire in 29 martie. Au fost aprobate, de asemenea, textele liturgice ale…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis sa numeasca un nou episcop al Devei și Hunedoarei. De asemenea, membrii Sinodului au inscris in calendarul bisericesc un nou sfant. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-a intrunit sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel.…

- Un nou sfant va fi trecut in calendarul ortodox, dupa intrunirea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Sfantul Diadoh, Episcopul Foticeii va fi praznuit in fiecare an, la 29 martie, cand este celebrat Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aruteselor.

- In ziua de joi, 16 decembrie 2021, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Sfantul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfintitul Parinte…

- Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis felicitari noului Episcop al Devei și Hunedoarei cu ocazia alegerii sale in importantul scaun arhieresc in cadrul ședinței de azi a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane: ”Preasfinției Sale, Preasfințitul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis in anul 1995 ca ziua de 30 noiembrie sa fie trecuta in calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar in anul 1997 a fost proclamat Ocrotitorul Romaniei.

- OrtodoxeSf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandrei;Sf. Martiri si Marturisitori Nasaudeni: Atanasie Todoran din Bighigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra si Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil PustniculGreco-catoliceSf. aep. Ioan Milostivul; Sf. cuv. Nil Sinaitul; Sf. aep. m. IosafatRomano-catoliceSs.…

- Evaluarea va tine cont de sistematizarea cimitirului, de aspectul sau general si de ingrijirea locurilor individuale de inmormantare, informeaza Episcopia Hușilor, intr-o informare preluata de agenția Agerpres.Concursul „Cel mai ingrijit cimitir" este dedicat unitatilor de cult care au in administrare…