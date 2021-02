Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 februarie a.c., in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, pe raza localitatii Magura. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un barbat de 44 de ani, din comuna Magura,…

- Seara trecuta, in jurul orelor 21.50, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat cu privire la faptul ca un barbat a agresat fizic doua persoane pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau. Jandarmii ajunși in scurt timp la adresa indicata au constatat ca cele sesizate se confirma, iar in urma verificarilor…

- Ieri, 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au reținut pentru 24 de ore, un barbat, de 31 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. In sarcina acestuia s-a reținut ca, in noaptea de 05/ 06 februarie a.c., ar fi sustras din curtea unui barbat…

- Domnul Klaus Iohannis a sustinut vineri,15 ianuarie a.c., la Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, o declaratie de presa menita sa redea romanilor increderea in autoritați. „Tocmai m-am vaccinat. Este o procedura simpla,…

- Inceput de an bogat pentru un pasionat de jocuri tip loterie, din Onești. Astfel, la extragerea Joker de duminica trecuta, jucatorul din orașul de pe Trotuș a reușit sa nimereasca acea combinație de numere care l-a facut mai bogat cu … 54.481,92 lei. Atat este caștigul omologat la categoria a III-a…

- Accident pe Centura Bacaului. Drumul este blocat intre Nicolae Balcescu și Sensul Giratoriu cu Sarata. Articolul Un nou accident pe Centura Bacaului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- La data de 11 decembrie a.c., in jurul orei 15.00, politistii Biroului Rutier Bacau au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 45 ani, din Bacau, in…