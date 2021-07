Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 255 de romani au raspuns apelului Agenției Spațiale Europeane (ESA), pentru a deveni astronauți. Este vorba despre 199 de barbați și 56 de femei, potrivit unui anunț oficial. ESA a decis sa accepte pentru aceasta campanie de recrutare și un numar de candidați cu un anumit grad limitat de…

- Senatorul PSD Constantin Bogdan Matei a transmis, cu prilejul Zilei Olimpice (23 iunie), un mesaj de felicitare sportivilor romani calificati la Jocurile Olimpice de la Tokio si a indemnat la practicarea miscarii si a exercitiului fizic zilnic, scrie Agerpres.ro. "23 iunie - Ziua Olimpica.…

- SONDAJ CURS: Cei mai populari politicieni romani, in luna iunie. Cine are cea mai mare incredere din randul alegatorilor SONDAJ CURS: Cei mai populari politicieni romani, in luna iunie. Cine are cea mai mare incredere din randul alegatorilor Președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și…

- „AUR semnaleaza un abuz fiscal indreptat impotriva transportatorilor romani, prin impunerea unor biruri nejustificate de catre un guvern incompetent, care acum se indreapta impotriva liberei initiative. Vineri, peste 200 de camioane si microbuze au protestat la Suceava impotriva abuzurilor ANAF. Motivul…

- 32.077 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Au fost depistate 11 de reacții adverse. Din totalul persoanelor vaccinate, 13.425 au primit prima doza, iar 18.652 a doua doza de vaccin.…

- Majoritatea statelor europene permit accesul pe teritoriul lor al persoanelor care s-au vaccinat cu schema completa anti-COVID, insa acest lucru este valabil doar pentru doi din zece romani. In lipsa unei dovezi de imunizare, precum si a faptului ca „pasaportul european” de imunziare va fi operational…

- Patru tenismeni romani, Nicholas David Ionel (N.7), Nicolae Frunza, Dragos Nicolae Madaras si Cezar Cretu, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, organizat de Tenis Club Herastrau si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Nicholas David Ionel…