Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a anunțat, joi, ca Ankara lucreaza pentru a organiza o noua runda de negocieri intre Rusia și Ucraina, iar intalnirea ar putea avea loc in decurs de doua saptamani, potrivit Associated Press, citata de News.ro.

- Gabriel Torje (32 de ani) planuieste sa se stabileasca in Spania „peste 2-3 ani". „Merita sa ramai in Romania?", intreaba mijlocasul lui Dinamo. Gabriel Torje, fotbalist cu un CV bogat, care cuprinde echipe din tari precum Italia, Spania, Turcia, Rusia si Grecia, dezvaluie ca vrea sa paraseasca Romania…

- Armata rusa a bombardat multe orașe importante din Ucraina. Forțele lui Vladimir Putin vor reduce operațiunile militare, pentru a „crește” increderea in negocieri. Cele doua delegații discuta pacea in Turcia, in aceste momente. Cele mai noi informații despre razboi.

- Delegatiile Rusiei si Ucrainei au sosit la discutiile de la Istanbul, care vor avea loc la Palatul Dolmabahce – scrie, marti dimineata, agentia de presa RBC. Turcia asteapta vesti bune cu privire la rezultatele negocierilor – potrivit unei declaratii facute de presedintele turc, Recep Erdogan. „Continuarea…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pare sa obțina o influența tot mai mare in negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Dupa incercari timide ale francezilor, se pare ca "sultanul' Erdogan reușește sa se impuna tot mai mult. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a explicat, intr-un…

- Oligarhii ruși iși ascund bunurile de lux in Turcia, de frica de a nu fi confiscate de Occident. Aici s-ar afla acum inclusiv 2 super-iahturi ale patronului echipei de fotbal Cheslea, Roman Abramovici.

- Majoritatea rușilor nu sunt de acord cu razboiul si sunt speriati nu numai de sanctiunile economice, ci și de faptul ca pot fi luați la armata, potrivit analiștilor. Multi merg in Serbia, companiile aeriene sarbe dublandu-și cursele in ultimele zile, in condițiile in care pretul unui bilet este de aproape…

- Mircea Lucescu, antrenorul echipei ucrainene de fotbal Dinamo Kiev, a declarat pentru postul italian Radio Rai ca este impotriva excluderii sportivilor rusi din cauza conflictului armat declansat de Rusia. “Pentru mine, sportul nu are nimic de-a face cu motivele politice. Sportul si cultura gresesc.…