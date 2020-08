Un serial animat de comedie inspirat din franciza "X-Files", pregătit de postul Fox Un serial animat de comedie, conceput sub forma unui spin-off inspirat din franciza "X-Files", va fi realizat de postul de televiziune Fox, informeaza site-ul revistei americane Variety.



Acest proiect TV se intituleaza "The X-Files: Albuquerque" si a beneficiat deja de o prezentare a scenariului in fata unui comitet al postului Fox. Serialul va spune povestea unui birou FBI in care lucreaza numerosi agenti inadaptati la viata sociala, care investigheaza o serie de cazuri excentrice, ridicole sau de-a dreptul stupide din cadrul "Dosarelor X".



Creatorul serialului original… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

