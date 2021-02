Un sergent, doi caporali, si un fruntas, decorati de Klaus Iohannis pentru curajul si spiritul de sacrificiu dovedite in Afganistan

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane aduce astazi din Germania echipamente de terapie intensiva, destinate unitaților medicale din Romania pentru tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Aceste echipamente medicale au fost donate de Republica Federala Germania. Este vorba…

- Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.”Intrucat aceste conditii de munca nu pot fi ameliorate prin modificari ale tehnologiei folosite de catre angajatori, este necesar…

- Moment emotionant la Constanta, pentru plutonierul major Ionut Ene. A primit o medalie conferita de presedintele Romaniei, pentru spiritul de sacrificiu in timpul misiunilor in Afganistan.Comandantul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta", i a inmanat Medalia Nationala ,,Serviciul Credincios clasa…

- Mai multi medici din intreaga tara aflati in prima linie a luptei cu pandemia de COVID-19 au fost decorati de presedintele Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Nationale. The post Trei medici timișoreni, decorați de președintele țarii cu Ordinul „Meritul Sanitar” appeared first on Renasterea banateana…

- Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale romane, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge la Chișinau dupa ce Maia Sandu iși va prelua mandatul. Administrația Prezidențiala romana a anunțat ca președintele Iohannis a discutat la telefon, in aceasta dimineața, cu Maia Sandu, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de decorare a unor militari, cu prilejul aniversarii Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in semn de "recunostinta si apreciere a profesionalismului, curajului si spiritului de sacrificiu…

- Soția lui Adrian Vizireanu, militar mort in Afganistan, a postat pe Facebook un mesaj prin care iși exprima revolta fața de autoritațile din Smeeni pe care le acuza ca nu sunt in stare sa aiba grija de monumentul eroilor. Pe 11 noiembrie 2017, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii,…

- In semn de recunostinta si apreciere a profesionalismului, curajului si spiritului de sacrificiu dovedite in executarea misiunilor in Teatrul de Operatii din Afganistan, in timpul carora au fost ranitiIn Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1029 din 4 noiembrie a fost publicat Decretul nr.…