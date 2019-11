Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua saptamani dupa ce a primit mandatul de premier de la presedintele Iohannis, Ludovic Orban are de trecut primul test in Parlament. Opt dintre ministrii propusi de Ludovic Orban pentru a face parte din noul Cabinet vor raspunde azi tirului de intrebari din comisiile de specialitate. Ion…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va prezenta luni, 4 noiembrie, in plenul reunit al Parlamentului, pentru a obține votul de investitura pentru noul Guvern format. Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, luni, ca audierea miniștrilor propuși sa faca parte din…

- Parlamentarii din Birourile Permanente Reunite au respins propunerea premierului desemnat, Ludovic Orban, pentru caledarul audierilor si votului de investire a guvernului. PNL a propus ca marți sa fie audiați miniștrii in comisiile parlamentare, iar miercuri, de la ora 10.00 sa fie convocata ședința…

- Premierul desemnat Ludovic Orban si-a prezentat joi dupa amiaza Cabinetul si a anuntat ca a depus programul de guvernare si lista ministrilor la Parlament, conform prevederilor constitutionale. “In conformitate cu prevederile constitutionale, in urma deciziei presedintelui Klaus Ioannis de a ma desemna…

- Calin Popescu Tariceanu a facut o serie de declarații miercuri seara la postul național de televiziune. El a acuzat-o pe Viorica Dancila ca incearca cu orice pret sa restructureze ALDE și totodata sa evite necesitatea venirii in Parlament. Liderul ALDE a precizat ca premierul nu va scapa de votul…

- Votul din Diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie, care se va desfașura pe parcursul a trei zile, vineri, sambata și duminica, ridica mai multe probleme de logistica decat au fost luate in calcul la adoptarea noii legislații electorale prin care s-a dorit sa nu se mai repete ceea ce s-a intamplat…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, propus de PSD pentru șefia Senatului a facut un gest controversat in plenul Senatului. Meleșcanu a intrat in Senat singur și s-a dus direct in bancile alocate senatorilor PSD. In mod normal, Meleșcanu statea alaturi de Calin Popescu Tariceanu, pe locurile ALDE. Gestul…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a explicat ca ar exista o soluție de compromis, daca și cei din ALDE vor fi de acord. Meleșcanu le cere sprijinul pentru a deveni președinte al Senatului, demisioneaza din grupul ALDE, dar ramane senator afiliat grupului. Astfel, ALDE va continua sa aiba grup parlamentar…