Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| PSD Alba Iulia, replica dupa plecarea senatorului Matieș la AUR: „Adevarații PSDiști și albaiulienii nu se vor lasa pacaliți de clovni și vor susține o echipa serioasa ce lupta pentru oameni” Comunicat de presa| PSD Alba Iulia, replica dupa plecarea senatorului Matieș la AUR: „Adevarații…

- LIVE VIDEO| Senatorul Calin Matieș trece de la PSD la AUR! Parlamentarul de Alba susține o conferința de presa Senatorul Calin Matieș trece de la PSD la AUR! Parlamentarul de Alba susține o conferința de presa Senatorul Calin Matieș organizeaza astazi o conferința de presa in municipiul Alba Iulia,…

- Cum motiveaza senatorul Matieș plecarea sa la AUR, din PSD: „S-a incercat sa se faca un blat, un apendic PNL sau USR” Cum motiveaza senatorul Matieș plecarea sa la AUR, din PSD: „S-a incercat sa se faca un blat, un apendic PNL sau USR” Senatorul Calin Matieș și-a anunțat oficial trecerea de la PSD la…

- Schimbari la PSD Alba! Radu Tuhuț, șeful PSD Alba, a fost inlocuit din funcție de europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta și-a anunțat numirea pe pagina sa de socializare. „Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat a decis astazi desemnarea mea in rolul de coordonator județean al PSD…

- Omul de afaceri din Alba Iulia, Voicu Vușcan, s-a inscris in PSD: ”Am decis sa nu mai comentez de pe margine” Omul de afaceri din Alba Iulia, Voicu Vușcan, a anunțat duminica, pe contul sau de Facebook, ca s-a inscris in PSD. Pe langa un mesaj, acesta a postat și o fotografie in care apare alaturi…

- „O vizita in Alba Iulia trebuie sa inceapa cu Cetatea Alba-Carolina. Incarcatura istorica a locului este foarte mare si trebuie cunoscuta atat de romani, cat si de straini. Aici a existat un castru roman, apoi in 1715 a inceput constructia fortificatiei, a cetatii medievale. Momentele importante ale…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a facut, duminica o vizita in Alba-Iulia. El a precizat ca judetul Allba are un potentia turistic incontestabil, insa statisticile arata ca acest potential este prea putin fructificat. Parteneriatul intre autoritatile locale si…

- Cetatea Alba Carolina a primit „Recenzia de aur – 2023″ din partea Google Maps, clasandu-se peste Castelul Peles sau Cetatea Oradea, in ceea ce privește media notelor primite de la turiști. Obiectivul turistic din Alba Iulia a primit nota 4,8 din 5, in urma a peste 31.300 de comentarii lasate de turisti,…