Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere,…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca în cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere,…

- Intalnire de ultima ora a sefului Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, cu ambasadorii din tarile membre ale Uniunii Europene.Tariceanu s-a intalnit in aceasta dimineata cu diplomatii pe care i-a invitat la o discutie privind spatiul Schengen, MCV, dar si modificarile aduse de majoritatea…

- Reacția lui Vlad Voiculescu despre modificarea Codului Penal. Fostul ministrul al Sanatații a afirmat ca modificarea Codului Penal a fost facuta „ca sa il scape pe Dragnea și pe toți nenorociții care au furat din banii spitalelor și din banii de medicamente”. De asemenea, Vlad Voiculescu crede ca vremea…

- Senatul a adoptat, marți, proiectul de modificare a Codului Penal, urmand ca maine sa fie dezbatut in forul decizional, Camera Deputaților. Printre prevederile care ii nemulțumesc pe magistrați sunt cele referitoare la instituția denunțatorului și la traficul de influența.Modificarea adoptata…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat marti, in plen, ca propunerile de modificare la Codul penal au fost "de buna credinta, de buna intentie si de maxima transparenta, nu au fost facute prin reglementare peste noapte, nu au fost facute prin reglementare fara dezbateri, nu au fost facute prin reglementari…