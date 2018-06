Senatorul liberal Daniel Zamfir a anunțat, sambata seara, ca demisioneaza din PNL, dand publicitații o scrisoare catre colegii sai in care spune ca a ales sa treaca la ALDE. Daniel Zamfir este cunoscut pentru inițiativele sale legislative in domeniul socio-economic, in sprijinul cetațenilor, motiv care i-au atras criticile conducerii partidului, care i-a reproșat o așa-zisa The post Un senator PNL il parasește pe Ludovic Orban. Scrisoarea catre colegi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .