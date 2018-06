Stiri pe aceeasi tema

- Siminica Mirea este cel de-al patrulea senator care parasește PNL in ultima luna. Siminica a anunțat in plenul Senatului ca a demisionat din PNL și isi va continua activitatea in grupul PSD. Mirea este parlamentar ales in Circumscriptia electorala nr. 30 Olt.

- Senatorul Daniel Zamfir este noul lider al grupului ALDE, a anuntat luni, in plen, fostul lider al senatorilor ALDE, Ionut Sibinescu, potrivit Agerpres. Senatorul PNL Daniel Zamfir, parlamentar ales in Circumscriptia electorala nr. 8 Brasov, si-a anuntat saptamana trecuta in plenul Senatului…

- Presedintele USR, Dan Barba, a anuntat luni ca alesii formatiunii pe care o reprezinta au intrat in greva japoneza, urmand ca pana miercuri sa poarte banderole albe la mana. Mai mult, USR cheama oamenii in strada, pe timpul votului motiunii de cenzura.

- Daniel Zamfir a plecat cu scandal din PNL și s-a inscris in ALDE, iar un alt senator liberal a fugit din echipa lui Ludovic Orban. Marius Nicoara a anunțat, oficial, ca trece la ALDE, pentru ca ”astazi liberalismul in forma construita și promovata in acea perioada (n.r. 1990) nu se mai regasește…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat, duminica, ca un parlamentar liberal va trece la partidul pe care îl conduce. Tariceanu nu a spus despre cine este vorba. ”Va mai fi un parlamentar liberal care îsi va anunta trecerea…

- Profesorul a declarat ca a ajuns la punctul in care nu isi poate desfasura activitatea cu aceeasi atentie si nu mai poate sa-i dedice la fel de mult timp ca la inceputul mandatului de presedinte al Senatului. „In momentul de fata sunt persoana care are prea multe sarcini si care a simtit ca nu mai face…

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata, in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, senatorului Daniel Zamfir,…

- Biroul Executiv al PNL a votat, miercuri, excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Potrivit surselor citate, decizia a fost luata cu 25 de voturi "pentru", doua "impotriva" si doua abtineri. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…