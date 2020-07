Stiri pe aceeasi tema

- Un senator italian a anunțat ca va lansa un partid care are scopul de a scoate Italia din Uniunea Europeana, urmand modelul Marii Britanii. Senatorul Gianluigi Paragone, fost prezentator TV, s-a intalnit in cursul zilei de luni, 20 iulie, cu Nigel Farage, inițiator al Brexit-ului. Ulterior, acesta a…

- Un cunoscut senator italian va lansa o mișcare politica menita sa scoata Italia din Uniunea Europeana, sperând sa profite de sentimentele anti-Bruxelles pe masura ce țara se zbate sa își relanseze economia afectata de pandemie, relateaza Reuters.Gianluigi Paragone, un fost prezentator…

- Guvernul italian a stabilit un referendum național privind reducerea numarului de parlamentari pentru 20 și 21 septembrie, iar alegerile din șase regiuni vor avea loc probabil la aceeași data, potrivit AFP.Acest referendum, inițial programat pentru 29 martie, precum și alegerile regionale, care…

- Guvernul britanic si-a prezentat planurile dupa iesirea efectiva a Regatului Unit din Uniunea Europeana, la sfarsitul anului, intr-un document de 206 pagini care acopera toate aspectele comertului cu Uniunea, pentru a le permite intreprinderilor si privatilor sa se pregateasca, indiferent daca incheie…

- Guvernul britanic si-a prezentat planurile dupa iesirea efectiva a Regatului Unit din Uniunea Europeana, la sfarsitul anului, intr-un document de 206 pagini care acopera toate aspectele comertului cu Uniunea, pentru a le permite intreprinderilor si privatilor sa se pregateasca, indiferent daca incheie…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent în contextul în care încep luni cinci saptamâni de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese în legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfârsitul…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP. Negocierile…

- Dupa o discutie detaliata cu Cummings , Johnson a spus ca a ajuns la concluzia ca acesta „a urmat instinctele oricarui tata si oricarui parinte” si „in orice privinta, el a actionat responsabil si legal si cu integritate”. Prim-ministrul a tinut conferinta de presa ca raspuns la presiunile de a-l demite…